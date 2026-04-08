Ritm accelerat al lucrărilor pe bulevardele Independenței și Decebal din Baia Mare

Reprezentanții administrației municipale monitorizează marele proiect de modernizare a bulevardelor Independenței și Decebal. În acest sens, au făcut o vizită în teren, să verifice stadiul șantierului și să vadă cum evoluează lucrările.

”Acum se pregătește terenul pentru trotuar și pista de biciclete. Am început bordurarea după ce s-a decopertat și s-a introdus în subteran partea de rețea electrică și s-au montat și stâlpii de iluminat. Acum pregătim terenul pentru pavaj. Concomitent se lucrează și pe partea carosabilă, pe tronsonul cuprins între Dacia Service și Vivo, la canalizarea pluvială și evident, pe stânga și pe dreapta, introducerea în subteran a cablurilor de energie electrică. În același timp, se lucrează la canalizarea pluvială și pe tronsonul Decebal, de la pod înspre Semilună. Între timp vom începe și reabilitarea acceselor înspre scările blocurilor. Aceste lucrări vor fi executate din fondurile municipiului Baia Mare”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Aleile și zonele de acces către scările de bloc nu sunt incluse în proiect, acesta fiind motivul pentru care ele se vor moderniza din bugetul local. Urmează preluarea camerelor de supraveghere montate pe actualii stâlpi de beton și suplimentarea acestora de-a lungul bulevardului.