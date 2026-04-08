Un „lucacist”, printre primii 12 elevi din ţară la Olimpiada Naţională de Limba Română

Răzvan Podina, din clasa a XI-a E (prof. coord. Alina Dorle) a obţinut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română, desfășurată la Botoşani, în perioada 1-5 aprilie.

Astfel, liceeanul s-a clasat în primii 12 elevi din ţară. „Mențiunea câștigată reflectă anvergura intelectuală dobândită prin efort susținut, temeritate și pasiune vie pentru cunoaștere”, au punctat oficialii Colegiului Naţional „Va­sile Lucaciu” Baia Mare.