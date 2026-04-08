Răzvan Podina, din clasa a XI-a E (prof. coord. Alina Dorle) a obţinut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română, desfășurată la Botoşani, în perioada 1-5 aprilie.
Astfel, liceeanul s-a clasat în primii 12 elevi din ţară. „Mențiunea câștigată reflectă anvergura intelectuală dobândită prin efort susținut, temeritate și pasiune vie pentru cunoaștere”, au punctat oficialii Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare.
Un „lucacist”, printre primii 12 elevi din ţară la Olimpiada Naţională de Limba Română
