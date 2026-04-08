Victor Dragoş, la un pas de participarea la Balcaniada de Matematică

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare a fost reprezentat cu succes la Olimpiada Naţională de Matematică de 12 elevi.

„Îi felicităm pe toți cei 12 lucaciști care ne-au reprezentat la cea mai importantă competiție matematică națională, a căror pasiune și perseverență le-au asigurat un loc în elita matematicii de performanță”, au adăugat oficialii Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Totodată, „lucacistul” Victor Dragoș, din clasa a XII-a a intrat în „luptă” la barajul pentru participarea la Balcaniada de Matematică și la Olimpiada Internațională de Matematică. Mai trebuie precizat că singurii profesori din învățământul preuniversitar maramureșean care au făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de matematică au fost prof. Andrei Bretan (la gimnaziu) și prof. Dana Heuberger (la liceu), de la aceeaşi unitate de învăţământ.