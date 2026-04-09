Bani pentru continuarea investițiilor în energie verde în 5 localităţi din Maramureș

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat, în această săptămână, lucrări în valoare totală de 27.189.384 lei pentru 94 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local, C15 – Educație și C5 – Valul renovării, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, au fost decontate 22.573.489 de lei pentru achitarea a 66 facturi aferente Componentei C10 – Fondul local, în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Pentru Componenta C15 – Educație au fost decontate 2.703.450 de lei pentru achitarea a 20 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Alte 1.912.445 de lei au fost alocate pentru 8 facturi aferente Componentei C5 – Valul renovării, vizând creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Din Maramureș au primit fonduri pentru plata lucrărilor, pe Componenta C10, cinci UAT-uri: Seini – 1.090.664 lei; Baia Sprie – 368.244 lei; Cavnic – 333.034 lei; Câmpulung la Tisa – 100.798 lei și Asuaju de Sus – 37.696 lei.