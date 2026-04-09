Campioana fără reacție în fața liderului

Dinamo București – CSM Știința Baia Mare 36-12 (24-5)

Campioana CSM Știința Baia Mare a debutat în noua ediție de campionat a Ligii de Rugby cu un eșec usturător, 36-12 (24-5) în fieful liderului Dinamo București, într-o partidă din cadrul etapei 3, disputată azi pe Stadionul Național Arcul de Triumf.

Jocul formației antrenate de Eugen Apjok nu a arătat deloc bine, toată partida fiind la discreția echipei Dinamo, care a preluat conducerea pe tabelă încă din primul minut, datorită eseului semnat de Jacobs Matthew, transformat de Jondre Williams: 7-0. Gazdele își măresc avantajul imediat, în minutul 5, când Williams reușește să concretizeze o lovitură de pedeapsă: 10-0. Liderul nu slăbește deloc ritmul și în minutul 12 se desprinde la 17-0, după eseul fostului jucător al „zimbrilor”, Dylan Schwarz, transformat de același Williams. Prima reacție a campioanei vine în minutul 20, când Toma Mîrzac izbutește întâiul eseu, rămas netransformat de Paul Popoaia: 17-5. Scorul pauzei este stabilit în minutul 34 – 24-5, când aceiași jucători, Schwarz (eseu) și Williams (cu transformarea) s-au regăsit și la originea eseului anterior pentru Dinamo.

Dinamo va marca primele puncte din partea secundă în minutul 59. Eseu Schwarz, transformare Williams: 31-5. Cei doi jucători sunt de neoprit și în minutul 64, când Dinamo va duce scorul la 36-5. La ultima fază a derbyului, CSM Știința mai înscrie un eseu de consolare, transformat de Helarius Kisting: 36-12.

CSM Știința Baia Mare: 34. James Scott (C), 32. Alexandru Colev, 3. Revazi Dugladze, 4. Nugzar Gelashvili, 5. Cristi Chirica, 6. Andrei Schutz, 7. Kuselo Moyake, 8. Beka Bitsadze, 9. Toma Mîrzac, 10. Helarius Kisting, 11. Paul Popoaia, 27. Taliauli Sikuea, 13. Mihai Lămboiu, 24. Alexandru Harasim, 15. Danny Mokhoabane. Rezerve: 30. Iridion Kutsniashvili, 17. Ciprian Sălceanu, 18. Costel Grămadă, 19. Gabriel Mic, 20. Vlăduț Bocăneț, 22. Raul Pop, 25. Michael Wamalwa, 26. Sione Fakaosilea. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.