Continuă dotarea ambulatoriului din Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației continuă, iar de data aceasta au sosit două echipamente medicale noi destinate pacienților diabetici, hipertensivi sau cu fragilitatea osoasă. Astfel, la unitatea medicală a fost pus în funcțiune un Eco Doppler pentru testarea arteriopatiei periferice.

”În cabinetul Diabet, Boli Metabolice și Nutriție, a fost introdus Eco Doppler, utilizat pentru evaluarea circulației sangvine la nivelul membrelor și pentru depistarea și monitorizarea arteriopatiei periferice. Acesta este foarte util pacienților cu diabet, hipertensiune, boli cardiovasculare sau care care prezintă alți factori de risc vascular. Aparatul permite investigații precum: indicele gleznă-braț (ABI), evaluarea presiunilor la nivelul membrelor, testări pentru depistarea precoce a problemelor circulatorii”, au punctat oficialii spitalului. Printre beneficiile pe care noua aparatură o aduce pentru pacienți se numără: un diagnostic vascular mai rapid în regim ambulatoriu și un acces facil la investigații importante fără a se deplasa în alte centre.

Al doilea aparat care a intrat în dotarea spitalului este un Osteodensitometru cu ultrasunete – EchoStation, care se află în cabinetul de Endocrinologie.

”Osteodensitometrul cu ultrasunete EchoStation este utilizat pentru screeningul osteoporozei și evaluarea riscului de fragilitate osoasă, printr-o metodă modernă, rapidă și neiradiantă. Recomandat pentru femeile aflate la menopauză sau premenopauză (vârsta >40) și pacienților cu risc crescut de fragilitate osoasă. Permite depistarea timpurie și monitorizarea stării osoase în scop preventiv, fără a înlocui examinarea DXA (duală cu raze X). Investigația este confortabilă și rapidă, utilă pentru screening și prevenție, reducând riscul complicațiilor asociate fragilității osoase”, a explicat conducerea spitalului.