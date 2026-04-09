Deşi pensionar, doctorul Andrei Mureşanu continuă să-şi desfăşoare cu pasiune misiunea de salvator de vieţi

• „Dincolo de final, există începuturi pentru alți oameni”

În Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, un medic pensionar continuă să vină la muncă atunci când sunt de efectuat prelevări de țesuturi și organe. Nu merge din obligație, ci din convingere și din pasiune. Dr. Andrei Mureșan, medic primar în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), este coordonatorul local de transplant în cadrul unității medicale și se implică de peste un deceniu în munca de prelevare. În acest fel, încearcă să transforme o pierdere pentru o familie într-o șansă la viață pentru alți oameni.

”Am fost implicat de la începuturile acestei activități și după pandemia de Covid am rămas în pensie, dar simt că această activitate merită toată atenția, pentru că, uneori, în câteva ore, poți schimba destine. Mai fac prelevări pentru că sunt coordonator local și chiar în urmă cu câteva zile, pe data de 2 aprilie 2026, s-a ivit un potențial donator apărut pe neașteptate. Deci, am mers la spital și m-am apucat de treabă. Era o donatoare de 71 de ani, din Baia Mare, aflată în moarte cerebrală pentru care familia și-a dat acordul pentru prelevare. Este un gest extraordinar de generos din partea familiei. Rinichii au fost trimiși la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, iar ficatul la Institutul Clinic Fundeni din București. Acolo, alți oameni au primit o șansă la viață”, a declarat dr. Andrei Mureșan.

Gestul făcut de aparținători a fost unul care a salvat alte vieți. Familia pacientei a înțeles că tragedia lor poate însemna o șansă în plus pentru alți bolnavi, motiv pentru care medicii încurajează donarea.

”Aparținătorii au fost foarte deschiși la această idee a donării, știau despre ce este vorba și au înțeles cât de mult bine pot face, în ciuda tragediei din familia lor. Sunt momente în care vezi câtă putere pot avea oamenii, chiar și atunci când sunt în suferință. Donarea de organe înseamnă viață, înseamnă speranță și, uneori, este singura șansă pentru cineva care așteaptă. Dincolo de finalul unei vieți, există începuturi pentru altele. Donarea este un gest lăudabil; altfel, organele s-ar pierde fără să aducă vreun beneficiu cuiva, însă, dacă sunt prelevate, ele pot oferi o șansă altora pentru care nu există alt tratament posibil”, a mai precizat dr. Andrei Mureșan.