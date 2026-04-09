O delegație a Primăriei Fărcașa, la ADR Nord-Vest

O delegație a Primăriei Fărcașa s-a deplasat zilele trecute în Cluj-Napoca, pentru a identifica noi surse de finanțare în proiecte viitoare, dar și pentru a verifica stadiul actual al investițiilor ce se derulează în prezent prin ADR Nord-Vest.

”Am avut o întâlnire la sediul ADR Nord-Vest din Cluj cu Marcel Ioan Boloș, director general și cu Petru Alboi-Șandru, discuțiile fiind axate pe programele de finanțare disponibile și pe pașii necesari pentru susținerea proiectelor de dezvoltare ale comunei noastre. Ulterior, ne-am deplasat la sediul firmei cu care colaborăm pe partea de proiectare pentru o serie de investiții, unde, împreună cu directorul Cristian Cu­ceu, am analizat stadiul proiectelor în lucru și etapele următoare pentru implementarea acestora. Rămânem preocupați de dezvoltarea comunei Fărcașa și de identificarea celor mai bune soluții pentru implementarea unor proiecte durabile, care să răspundă nevoilor comunității”, a explicat primarul Ioan Stegeran.