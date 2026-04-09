Parc de distracții în curtea… primăriei Târgu Lăpuș

Administrația locală Târgu Lăpuș anunță că un parc de distracții a fost amenajat în curtea primăriei, spre stadion.

Acesta va funcționa până în data de 19 aprilie 2026. Programul este zilnic, între orele 12:00 – 22:00. Vizitatorii se pot bucura de numeroase atracții pentru toate vârstele, precum: mașinuțe tamponabile, Swing To­wer de 30 m, roller coaster, umbreluțe și caruselul copiilor. ”Această activitate nu implică niciun cost pentru primărie, organizatorii achită un tarif pentru închirierea domeniului public”, au spus cei din primărie.