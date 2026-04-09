Speranțe la podium după un triumf răsunător

CS Minaur Baia Mare – Dinamo București 28-25 (14-15)

Victorie magistrală a handbaliștilor de la CS Minaur Baia Mare în fața campioanei en-titre Dinamo București. În etapa 19 a Ligii Zimbrilor, băimărenii s-au impus, joi seara, cu 28-25 (14-15), și au reaprins speranțele la podium, implicit și la accederea într-o cupă europeană.

Prima parte a derbyului din polivalenta „Lascăr Pană” s-a derulat sub semnul echilibrului sau cu Dinamo la conducere, însă nu la mai mult de două lungimi.

Minaur a început meciul extrem de hotărâtă de a face un meci mare, aspect transpus și pe tabelă, cu trei goluri consecutive, însă reacția campioanei este promptă, care înscrie de cinci ori – 3-5 (9). Băimărenii joacă în continuare de la egal la egal cu Dinamo, care etalează un handbal neconcludent, chiar dacă la pauză se va afla în avantaj – 14-15.

Partea secundă oferă un echilibru perfect timp de douăzeci de minute, soarta celor două puncte urmând să fie decisă în cele zece minute rămase. Minaur pune între ea și campioană două goluri în minutul 52 – 23-21, apoi trei goluri cu trei minute și ceva înainte de final – 26-23, diferență menținută până la ultimul fluier, 28-25.

Două puncte care readuc echipa noastră cu șanse reale la ocuparea unui loc pe podium, Minaur fiind la o singură victorie de pozițiile 2 și 3, ocupate de Poli Timișoara și HC Buzău.

Sala Polivalentă „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.000. Arbitri: Sebastian Mârza/Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator FRH: Adrian Eremia (Târgu Jiu). Aruncări de la 7 m: 2-4 (transformate). Minute de eliminare: 4-6 (în minutul 22, Nistor a primit direct cartonașul roșu pentru lovirea adversarului).

CS Minaur Baia Mare: D. Makaria (10 intervenții), Terekhov – Cumpănici 5, T. Botea 5, Pavlov 4 (2 din 7 m), Bordeanu 3, Mollino Da Silva 2, L. Sabou 2, Vujic 2, E. Pop 2, Adoreanu Kraiger 1, Kotrc 1, Nagy 1, Fotache, Racolța, Ardelean (nu a jucat). Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop.

Dinamo București: Cupara (3 intervenții), Bellahcene (6 intervenții) – Vujovic 8, Rosta 4, Akimenko 3, Nistor Ioniță 2 (din 7 m), Blazejewicz 2, Buzle 2, Valdes 1, Negru 1, Langaro Inoue 1, Stanciuc 1, Lumbroso, Taut, Dodica (nu au jucat). Antrenori: Paulo Pereira și Sebastian Bota.

Alte rezultate din etapa 19: CSU Suceava – CSM Sighișoara 41-29; CSM Vaslui – ACS HC Buzău 35-29; Politehnica Timișoara – Universitatea Cluj 27-26.