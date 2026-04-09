Un nou punct de atracție turistică în Tăuții-Măgherăuș

O nouă investiție pentru Tăuții Măgherăuș. Administrația locală tocmai a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu verde în zona Lac Hoșteze, oraș Tăuții Măgherăuș”. Este un proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea contractului fiind de 6.777.473 lei cu TVA inclus.

Prin acest proiect, zona din jurul Parcului Hoșteze – în prezent neutilizată la adevăratul său potențial – va fi complet transformată. Vor fi amenajate alei moderne, spații verzi îngrijite și zone de relaxare, astfel încât locuitorii orașului să aibă un loc frumos unde să petreacă timpul liber în aer curat, alături de familie și prieteni. ”Ne dorim ca această investiție să devină un punct de atracție pentru întreaga comunitate – un spațiu viu, prietenos și accesibil tuturor, de la cei mici până la cei mari. Un loc unde natura și confortul se întâlnesc”, au spus autoritățile.

Proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea orașului Tăuții Măgherăuș și o dovadă că, prin accesarea fondurilor europene, se pot aduce schimbări reale și vizibile pentru cetă­țenii orașului. Termenul de execuție a lucrărilor este de 15 luni de la semnarea contractului, iar primăria speră că acesta va fi respectat.