43,58% dintre elevii maramureşeni au avut media sub 6 la simularea bacalaureatului

În perioada 23 – 26 martie, s-a organizat, la nivel național, simularea examenului de Bacalaureat. Ca urmare a mediei calculate pentru cei 2.717 elevi participanţi, a rezultat că la simularea bacalaureatului 43, 58% dintre medii au fost sub 6. Procentul elevilor care au obținut cel puțin media 6 este de 56,42%.

Ca urmare a centralizării rezultatelor, reies următoarele situații statistice la nivel județean: la Limba și literatura română au participat 2.883 de elevi, procentul de promovare la această probă este de 76,45%. La Limba și literatura maternă au participat 94 de elevi, iar procentul de promovare la această probă este de 67,02%. La proba de Matematică a rezultat o rată de promovare de 60, 69%, la această probă au fost prezenţi 2.829 de elevi. Procentul de promovare la proba la alegere (în func­ție de profil) a fost de 74,37%. La această testare au participat 2.766 de elevi. Rezultatele probelor scrise ale simulării Examenului Național de Bacalaureat vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.