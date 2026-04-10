Ai tunat și i-ai adunat, Doamne! Acuma tună-i!

Zău, asemenea adunătură veselă la cârmele Planetei încă n-a mai fost. Ce vremuri, dom’le, cu Elțîn beat mort în pielea goală, pe străzi în Wa­shington, evadat din Casa Albă, căutat de ambele servicii secrete. Ce vremuri cu JFK stând erect să-i cânte languros Marylin Monroe: Happy bbbbirthday Miiister President…Happy bbbbirthday to youuuuu”. Acum, cei prezenți sunt comedianți, atâta că involuntar. Iar comedianții reali se plâng că șomează, se scriu bancurile singure, la știri, în Breaking news.

După 28 de zile de la războiul pe care el l-a pornit, bonus 3400 de morți și o criză energetică globală, Donald Trump spune că armistițiul aduce „O zi importantă pentru pacea mondială”… JD Vance, în campanie de susținere a lui Victor Orban în Ungaria, acuză UE de ingerință străină în viitoarele alegeri. El, de acolo. De unde îl suna pe Trump care i-a închis, pe scenă. Ramzan Kadîrov și-a dat lui medalie pentru contribuție la dezvoltarea științei și una pentru muncă în oncologie. Alt „întâi om de știință al țării”, am avut și noi. Premiul întâi pentru umor voluntar însă îl primesc câteva ambasade ale Iranului, în Zimbabwe, Africa de Sud etc. Ce îl îngânau pe Trump la fiecare pas. A cerut deschiderea strâmtorii, au răspuns: Sorry, we’ve lost the keys (Scuze, am pierdut cheile). O poză AI îl arată pe pilotul american doborât în Iran, sus în munți, la foc cu localnicii, punând pe jar frigărui: „S-a găsit pilotul doborât. A zis că nu va mai mânca la MacDOnalds niciodată…”. Sau „Iranul acceptă să oprească războiul numai dacă va fi o schimbare de regim în SUA”. O ironie a sorții a cunoscut însă, la mod real, Pam Bondi, fostul procuror general al SUA, demisă. La venirea la minister, primul lucru, a aruncat de pe pereți fotografiile lui Joe Biden și ale fostului procuror general. Acum, la demitere, încă înainte să părăsească biroul, cu o zi înainte, cineva i-a aruncat la coș portretul ei… Marco Rubio dixit: „Doar pentru că te-ai născut pe pământ american, asta nu te face cetățean. Părinții tăi trebuie să fi fost cetățeni americani” (el, născut din părinți imi­granți cubanezi ce nu aveau cetățenie când s-a născut…). La capitolul umor involuntar se înscrie Dmitri Medvedev, care ba zice că SUA pregătesc o invazie zombie (serios a zis…chit că soldați ruși au fost prinși pe front foarte drogați și împinși la luptă), ba că amenințările lui Trump vor transforma UE într-o alianță militară în toată regula. Parchetul European a cerut ridicarea imunității pentru 11 parlamentari greci, ei fraudau masiv și sistematic fondurile europene pentru agricultură. Nu ne e rușine nici cu americanii. Citizens for Responsability and Ethics din Washington au descoperit, urmărind donațiile spre Trump, că 20 din 23 de membri ai Cabinetului său au donat cel puțin 35 milioane dolari în campaniile sale, fel de fel. Din bani proprii, dar și ai ministerelor. Cea de la Educație a dat numai ea 20 de milioane. Cel de la Comerț 10. Oare..și-au plătit posturile? „Încă n-a mai existat o asemenea președinție. L-au făcut pe Nixon să arate iar excelent…(…look great again, aluzie la motto)”. Și o observație a purtătorului de cuvânt al Armatei Chineze, Wu Qian: „SUA sunt dependente de război. În istoria lor de 240 de ani, au abia 16 ani fără războaie. Acum, au peste 800 de baze militare în lume în peste 80 de țări. SUA e principala cauză a dezordinii internaționale, a turbulențelor, a instabilității regionale”. Hmmm…

La noi. Daniel Băluță, primar de sector, spune că noul parc din sectorul 4 se va numi Donald J. Trump. Și dă-i cu glumele…”Popular, i se va spune La Portocală/Și se vor juca copii în parc? Nu e foarte sigur…/etc”. George Simion spune că „Lovitura de Stat merge mai departe, au retras licența Realitatea Tv, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim!” Atâta că lovitura de Stat e documentată cu dosar penal, o dădeau la alegeri alții, apropiați. Iar televiziunii, cu tot respectul, i se reproșa doar că e total paralelă cu ideea de știre, de adevăr, totul era fix invers. Grindeanu, autoritar cum nu e de fapt: „Nu accept ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru!” Nu degeaba Cațavencii au scos o perlă superbă: Trump amenință Iranul cu ieșirea PSD de la guvernare!! Cosette Chichirău, de plictiseală, a făcut o aplicație de simulare a comasării comunelor. Stil AI, fără multă gândire, algoritmic, la 5000 de locuitori. Sigur că sună bine cifrele, din 3186 au rămas 1333. Dar în teren, în practică? Cum treci o comună maghiară sub una românească verde și ostilă, fără scandal? Dar unde s-au despărțit cu furci și topoare? Doamne! Îi adunăm noi, ca pentru un miting electoral și-i tuni Tu, sau cum facem? E vremea pentru Apucă Lipsa?