Bani pentru două poduri noi în Remeți

La finele lunii trecute a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Remeți. În cadrul ei s-au luat câteva hotărâri importante pentru comunitatea locală.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței a figurat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Construirea a două poduri noi în localitatea Remeți”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Invesțitii ”Anghel Saligny” – proiect aprobat.

Apoi a fost aprobată încheierea contractului de comodat pentru spațiul în care funcționează cabinetul medical veterinar din comună. Nu în ultimul rând, a fost aprobat transferul dreptului de proprietate cu titlu gratuit către Școala Gimnazială Remeți a dotărilor achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Remeți.