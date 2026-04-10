Cuptorul tradiţional din Muzeul Satului, la dispoziţia gospodinelor

În Sâmbăta Mare, atunci când după datina străbună se pregătesc bucatele tradiționale pentru masa de Paști, cei de la Muzeul Satului din Baia Mare vin în întâmpinarea voastră cu o propunere menită să ne reamintească de vremurile de odinioară, de tradițiile, obiceiurile și preparatele pregătite special pentru această mare sărbătoare.

Astfel, sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul orar 10-14, gospodinelor le va fi pus la dispoziţie cuptorul tradițional din muzeu pentru a vă pregăti bucatele tradiționale pentru masa de Paști. La cuptor, focul va fi pregătit de la ora 10:00 pentru cei care doresc să vină să își coacă cozonacii, pâinea de casă, păscuța sau alte preparate. Accesul la cuptor se face pe baza biletului de intrare, prețul biletului – 6 lei.