În Sâmbăta Mare, atunci când după datina străbună se pregătesc bucatele tradiționale pentru masa de Paști, cei de la Muzeul Satului din Baia Mare vin în întâmpinarea voastră cu o propunere menită să ne reamintească de vremurile de odinioară, de tradițiile, obiceiurile și preparatele pregătite special pentru această mare sărbătoare.
Astfel, sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul orar 10-14, gospodinelor le va fi pus la dispoziţie cuptorul tradițional din muzeu pentru a vă pregăti bucatele tradiționale pentru masa de Paști. La cuptor, focul va fi pregătit de la ora 10:00 pentru cei care doresc să vină să își coacă cozonacii, pâinea de casă, păscuța sau alte preparate. Accesul la cuptor se face pe baza biletului de intrare, prețul biletului – 6 lei.
Cuptorul tradiţional din Muzeul Satului, la dispoziţia gospodinelor
