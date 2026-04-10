Iarna a revenit în Maramureş

În urma valului de frig ce a revenit asupra țării, ieri, 9 aprilie, ningea, pe alocuri viscolit, la Cavnic şi spre Gutâi.

Polițiștii autohtoni ne spun că s-a redeschis traficul pe DJ Cavnic spre Băiuț, dar să circulăm cu atenție, drumul e foarte rău pe alocuri. Alte ninsori au fost semnalate şi la Borșa, pe DN18 în Pasul Prislop, aici însă cu tot cu depunere de zăpadă pe carosabil.