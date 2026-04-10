Investiție de 8 milioane de lei în Borșa, finalizată

Orașul Borșa anunță că a finalizat cu succes proiectul de dotare a unităților de învățământ, finanțat prin PNRR și NextGenerationEU. Este o investiție de peste 8 milioane de lei (1,6 mil €), care a transformat semnificativ școlile din comunitate.

În perioada august 2023 – martie 2026, șase unități școlare au fost modernizate: 118 săli de clasă au fost echipate digital, 122 au primit mobilier nou, iar laboratoarele, cabinetele și atelierele de practică au fost complet reamenajate și aduse la standarde actuale. Rezultatele se văd zilnic în experiența celor 3.294 de elevi și 219 cadre didactice, care beneficiază acum de un mediu de învățare mai modern, mai sigur și mai prietenos.