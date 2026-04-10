Pachete cu alimente pentru mai multe categorii de persoane din Fărcașa

În preajma marii sărbători creștine a Învierii Domnului, spiritul solidarității și al grijii față de aproapele prinde din nou viață în Comuna Fărcașa. Ca în fiecare an, primăria a întins o mână de ajutor celor care au cea mai mare nevoie.

Astfel, autoritatea locală a oferit pachete cu alimente mai multor categorii de persoane din comunitate: persoane cu dizabilități, văduvi și văduve, seniori de peste 70 de ani, beneficiari ai venitului minim garantat și familii vulnerabile. Fiecare pachet a fost pregătit cu grijă și responsabilitate, conținând produse de bază și alimente specifice sărbătorilor: de la făină, zahăr, ulei, orez, paste făinoase până la cozonac, cremă de ciocolată și halva. Mai mult decât simple daruri, aceste pachete reprezintă un gest de suflet, o dovadă că nimeni nu este uitat și că bucuria sărbătorilor poate fi împăr­tă­șită. Prin această inițiativă, administrația locală își exprimă dorința ca fiecare familie să simtă căldura și lumina Învierii, iar mesele de Paște să fie mai îmbelșugate și inimile mai împăcate. ”Să aveți parte de Sărbători fericite, liniște sufletească și un Praznic binecuvântat alături de cei dragi!”, a spus primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran. (informatii: facebook Comuna Farcasa Maramures)