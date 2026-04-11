Fără replică

Crișul Sântandrei – CSM Sighetu Marmației 3-0 (1-0)

Eșec la scor de neprezentare pentru CSM Sighetu Marmației în etapa secundă de play-out. Echipa antrenată de Flavius Sabău a cedat cu scorul de 3-0 (1-0) în deplasarea de la Crișul Sântandrei, insucces care însă nu i-a periclitat poziția a doua din clasamentul Seriei 8.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 12, majorat la zece minute după pauză. Cu nouă minute înainte de final tabela s-a modificat din nou, tot în favoarea grupării bihorene, scor consemnat și la finalul celor 90 de minute.

În etapa a treia de play-out, programată pentru 17 aprilie, CSM Sighetu Marmației stă.

CSM Sighetu Marmației: Bledea – Tomșa, Cacior, Gilbert, Brașoveanu, Emeriau, Morakinnyo, Gherasim, Bor, Coș, Zimța. Antrenor: Flavius Sabău.