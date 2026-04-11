Senator Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș: „Paștele este momentul în care ne întoarcem la esențial – credință, echilibru și responsabilitate”

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, senatorul PNL de Maramureș, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, transmite un mesaj de reflecție și încredere, adresat tuturor românilor, într-un moment care ne reamintește de valorile fundamentale ce stau la baza unei societăți solide.

„Paștele nu este doar o sărbătoare a tradiției, ci un reper profund al reechilibrării interioare. Este momentul în care fiecare dintre noi este chemat să își regăsească liniștea, să își reafirme credința și să privească înainte cu responsabilitate și claritate.

Într-un context social și politic complex, avem nevoie, mai mult ca oricând, de luciditate, de decizii bine fundamentate și de respect față de valorile care ne definesc ca națiune. Credința, solidaritatea și echilibrul nu sunt doar repere personale, ci și principii care trebuie să guverneze actul public.

Maramureșul rămâne un exemplu viu de păstrare autentică a tradițiilor pascale, de comunitate unită și de respect față de rădăcini. Din această perspectivă, cred că avem datoria de a duce mai departe aceste valori, inclusiv în modul în care ne exercităm responsabilitățile publice.

Sărbătoarea Învierii Domnului ne oferă tuturor ocazia de a lăsa în urmă ceea ce ne apasă și de a construi, cu mai multă înțelepciune, ceea ce urmează. Lumina Paștelui este, înainte de toate, o chemare la responsabilitate, la echilibru și la speranță.”

Senatorul Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș urează tuturor românilor Sărbători Pascale binecuvântate, cu liniște, sănătate și puterea de a merge mai departe cu încredere.

Hristos a înviat!

