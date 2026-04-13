Pui de urs la Cavnic, relocat în siguranță de autorități (VIDEO)

Ieri, un pui de urs a fost semnalat în unitatea administrativ-teritorială Cavnic, în zona uzinei electrice. Prefectul Florian-Valeriu Sălajeanu, președintele C.J.S.U. Maramureș a fost anunțat despre situație și a întreprins demersurile prevăzute în legislație pentru gestionarea situației de urgență.

La fața locului s-au deplasat primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț și echipa de intervenție (jandarmi, polițiști, medic veterinar etc). Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” a Județului Maramureș a transmis un mesaj ”RO ALERT” în scopul avertizării populației de prezența puiului de urs în zonă. La nivel local s-a constituit o echipă de intervenție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care s-a deplasat în zonă și a procedat la stabilirea și implementarea planului de măsuri, respectiv de relocare a puiului de urs.

Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața oamenilor sau integritatea fizică a celor care se deplasează pe traseu sau sunt în drumeție, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de animalele sălbatice, să nu le hrăniți și să nu le fotografiați.

Comisia deplasată la fața locului a relocat puiul de urs, din orașul Cavnic, în proximitatea bârlogului. Azi, puiul de urs s-a întors și a putut să fie văzut din nou în Cavnic, devenind atracție pentru turiști și localnici”