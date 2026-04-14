Polițiștii maramureșeni au derulat, luni, 13 aprilie, acțiuni preventiv-reactive în Baia Mare și Borșa, având ca scop creșterea siguranței rutiere, prevenirea faptelor ilegale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.
În Baia Mare, acțiunea a avut loc timp de două ore, în zona de competență a polițiștilor municipali. Pe parcursul acesteia au fost oprite și verificate 65 de autoturisme. Pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale.
Tot în aceeași zi, polițiștii din Borșa, împreună cu polițiști de frontieră și jandarmi, au desfășurat o acțiune similară, fiind verificate 15 autoturisme.
Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 1.800 de lei.
IPJ Maramureș transmite că astfel de acțiuni au caracter permanent și urmăresc responsabilizarea participanților la trafic, precum și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.
„Conducătorilor auto li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să adopte o conduită preventivă în trafic”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în întreg județul Maramureș.
80 de autoturisme verificate și 12 sancțiuni aplicate în Baia Mare și Borșa
