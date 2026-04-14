80 de autoturisme verificate și 12 sancțiuni aplicate în Baia Mare și Borșa

Polițiștii maramureșeni au derulat, luni, 13 aprilie, acțiuni preventiv-reactive în Baia Mare și Borșa, având ca scop creșterea siguranței rutiere, prevenirea faptelor ilegale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În Baia Mare, acțiunea a avut loc timp de două ore, în zona de competență a polițiștilor municipali. Pe parcursul acesteia au fost oprite și verificate 65 de autoturisme. Pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale.

Tot în aceeași zi, polițiștii din Borșa, împreună cu polițiști de frontieră și jandarmi, au desfășurat o acțiune similară, fiind verificate 15 autoturisme.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 1.800 de lei.

IPJ Maramureș transmite că astfel de acțiuni au caracter permanent și urmăresc responsabilizarea participanților la trafic, precum și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

„Conducătorilor auto li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să adopte o conduită preventivă în trafic”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în întreg județul Maramureș.