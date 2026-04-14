Analiză comparativă • Borșa, unul dintre cele mai ieftine orașe în care să trăiești

Primăria Borșa a făcut o analiză comparativă interesantă, despre costurile pe care trebuie să le plătești dacă ești cetățean al orașului. Și rezultatele arată un lucru surprinzător.

Totul a pornit de la unele povești pe care primarul le-a tot auzit prin oraș, așa că a vrut să vadă exact care este realitatea: „De multe ori, auzim în spațiul public ideea că în Borșa taxele sunt mari sau că viața este mai scumpă decât în alte părți. Pentru a vedea adevărul, am realizat o comparație directă între Borșa, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Târgu Lăpuș, folosind aceleași criterii: o casă de 200 mp, un teren de 200 mp și un abonament minim de utilități. Concluzia este matematică: Borșa este cel mai accesibil oraș din punct de vedere fiscal pentru cetățean”, a explicat Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa. Și edilul a dat următoarele exemple care vin în susținerea afirmației sale:

1. Factura lunară a serviciului de salubritate care nu există în Borșa – în timp ce locuitorii din Baia Sprie plătesc 240 lei pe an pentru gunoi, iar cei din Vișeu sau Târgu Lăpuș plătesc 180 lei, în Borșa această taxă este zero. Primăria a preluat integral costul de 8 milioane de lei pentru colectare și transport, lăsând acești bani în buzunarele contribuabililor.

2. Apa și canalizarea – preț la jumătate. Dacă în celelalte orașe analizate prețul apei și al canalizării a ajuns la peste 18 lei per metru cub (cumulat), în Borșa tariful rămâne la aproximativ jumătate. La un consum minim anual, un borșean plătește cu peste 400 de lei mai puțin decât un locuitor din Vișeu de Sus pentru aceleași servicii de bază.

3. Timpul înseamnă bani – „Câte zile muncim pentru taxe? Am calculat efortul depus de un angajat pe salariu minim pentru a-și plăti toate dările anuale (casă, teren, mașină, apă, gunoi). În Borșa trebuie să muncești 11 zile pe an pentru a acoperi aceste costuri. În Baia Sprie, ai nevoie de 15 zile. În Vișeu de Sus trebuie să muncești peste 16 zile. Practic, un cetățean din Vișeu muncește cu o săptămână mai mult decât un borșean, doar pentru a-și plăti taxele și utilitățile de bază. Comparația cu media națională”, a mai explicat edilul. Statistica arată că, în 2026, un român care trăiește la oraș cheltuie în medie 2.000 lei pe an pentru acest pachet de taxe și utilități. În Borșa, costul total este de aproximativ 1.370 lei. Concluzia desprinsă este că locuitorii orașului de la poalele Pietrosului Rodnei trăiesc cu un cost administrativ cu 31% mai mic decât media pe țară. Astfel, dacă o familie s-ar muta astăzi din Vișeu în Borșa, spre exemplu, ar simți instantaneu un câștig de aproximativ 700 de lei pe an, reprezentând echivalentul unei măriri salariale fără a munci nicio oră în plus. „Borșa rămâne, conform datelor, cel mai eficient oraș din zonă, în gestionarea costurilor pentru cetățeni”, a conchis Ion Sorin Timiș.