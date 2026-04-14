Aventură cu obstacole la Muzeul Satului

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 14, sunteți așteptați cu mic cu mare la Muzeul Satului din Baia Mare, la o aventură cu obstacole. Intrarea în Muzeul Satului se face pe baza unui bilet în valoare de 3 lei / copil și 6 lei / adult, la Tiroliană se va face o donație minimă de 10 lei / 2 ture la Asociația Energia Mișcării, iar restul obstacolelor, provocărilor şi jocurilor vor fi gratuite, cu posibilitatea de a fi repetate ori de câte ori doresc copiii (tras cu arcul, cățărat pe frânghie, mers în echilibru, târâș sub plasă și multe altele). Părinții sunt rugați să îi însoțească pe copiii cu vârsta sub 9 ani.