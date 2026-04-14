Câștigătorii celei de-a 24-a ediții a Festivalului „Zâmbete în Prier”

Orașul Vișeu de Sus devine din nou capitala satirei și umorului în 18 aprilie. De la ora 10.30, la Casa de Cultură din Vișeu de Sus se va desfășura ediția a 24-a a Festivalului – Concurs Național de Satiră și Umor „Zâmbete în Prier”. Peste 200 de lucrări au fost înscrise în concurs, acoperind o varietate de genuri literare – de la epigrame și parodii, până la gazeluri și nu mai puțin de 23 de volume de umor.

Ediția din acest an promite momente speciale: va fi prezent Marian Avramescu, caricaturist, dar va putea fi admirată și o expoziție de caricatură, în holul Casei de Cultură începând de vineri 17 aprilie, între orele 12:00 – 16:00. Festivalul va debuta într-o notă plină de viață, alături de Ansamblul „Vișeul”, coordonat de coregraful Simion Berchi.

Juriul actualei ediții este alcătuit din personalități ale genului: David Valentin din Orăș­tie, Lazăr Dorel din Aiud și domnul Lucian Perța – inițiatorul festivalului și președintele juriului. De asemenea, s-au ocupat de jurizarea volumelor de umor: prof. Monica Grad, prof. Petruța Rus, prof. Vasile Luțai, prof. Angela Kolozsvari, bibliotecara Gabriela Szerasz, Cristina Șimon. Totul sub atenta îndrumare a Ilenei Horj – Casa de Cultură Vișeu de Sus.

PREMII LA SECȚIUNEA EPIGRAMĂ:

PREMIUL I: IOAN MAMAISCHE – Botoșani

PREMIUL al II-lea: MIHAI DORU LUNGESCU – Târgu Jiu; FLORIN ROTARU – Buzău

PREMIUL al III-lea: IOAN TODERAȘCU – Vaslui;

PREMII LA SECȚIUNEA PARODIE

PREMIUL I: CĂTĂ­LINA ORȘIVSCHI – Vama, județul Suceava

PREMIUL al II-lea: GRIGORE CHITUL-Bistrița; LIVIU GOGU – Buzău

PREMIUL al III-lea: DORU MIHAI LUNGESCU – Târgu Jiu; GHEORGHE BÂLICI – Chișinău

PREMII LA SECȚIUNEA GAZEL:

TEMA: Despre Pace

PREMIUL I: PETRU-IOAN GÂRDA – Cluj-Napoca

PREMIUL al II-lea: CONSTANTIN MOLDOVAN – Mănăstirea Humorului; LAURENȚIU GHIȚĂ- București

PREMIUL al III-lea: MIRELA GRIGORE – Râmnicu Sărat, jud. Buzău; EUGEN DEUTSCHE – Iași

PREMII LA SECȚIUNEA VOLUME DE UMOR:

1. Cartea de epigramă : VASILE LARCO – Stâlpul porții

2. Cartea de proză umoristică: ȘTEFAN-CORNEL RODEAN – Meserie, Te halesc (povestiri de râsu-plânsu)

3. Poezie umoristică – ELENA MÂNDRU – Jonglerii Atemporale

4. Sonet – CAMELIA ARDELEAN – Zâmbete în ochiul minții

5. Fabulă – DAVID VALENTIN – Bestiar cu trei morale

6. Parodie – JANET NICĂ – Parodii de inimă albastră

7. Premiul Opera Omnia – ALEXANDRU OLTEAN – Întâlnindu-mă cu… mine

8. Premiul pentru debut – VICTOR BIVOLU – Interferențe cu Amprentă Umoristică

9. Premiul Special al Juriului – RADU MARINI – La ce pagină e umor?; Admitere în Parlament

10. Cartea de Antologie – FLORIN ROTARU și CONSTANTIN TUDORACHE – Epigramiștii noștri – MIHAI HAIVAS – O Antologie a Matematicienilor și Fizicienilor epigramiști

11. Premiul Casei de Cultură – VASILE ȚINCAȘ- Numai vinul poartă vina

12. Premiul revistei Colac peste Pupăză – Marian Avramescu.