Cățelușa Isabela sfidează legea „echilibrului” și merge în doar două lăbuțe (VIDEO)

Cățelușa Isabela „sfidează” zilnic legea echilibrului și merge, cu toate că a rămas doar cu două lăbuțe pe aceeași parte. Chiar dacă a trecut prin numeroase suferințe și greutăți, este o micuță veselă, jucăușă, care se bucură de viață, în ciuda dizabilității sale. Acum „locuiește” la Adăpostul public de câini din Baia Mare, administrat de Asociația Salvați Animalele.

„Într-o lume a logicii, ea n-ar fi trebuit să poată merge. Dar Isabela nu cunoaște limitele minții umane, ea cunoaște doar limbajul inimii. În loc să renunțe, ea a ales să transforme fiecare pas într-un spectacol. Când aleargă, nu vezi o dizabilitate, ci un dans. Când sare, nu vezi chin, ci pură bucurie. Ea este balerina care ne demonstrează că nu ai nevoie de simetrie ca să fii perfect, ci de curajul de a te ridica din nou și din nou. Povestea ei este un mesaj pentru noi toți, cei care uneori ne simțim doborâți de greutăți mult mai mici: dacă ea poate să danseze prin viață pe două lăbuțe, noi ce scuză avem să nu fim fericiți cu ceea ce avem? Ne putem inspira din forța acestui suflet mic. Întotdeauna se poate trece peste orice, atâta timp cât nu uiți să te bucuri de drum. Isabela nu doar merge, ea ne învață pe toți cum să zburăm deasupra destinului”, a declarat Monika Bohoni, vicepreședintele Asociației Salvați Animalele.

Povestea Isabelei este una tristă. Ea a ajuns la adăpostul public de câini Baia Mare, chiar înainte de Crăciun, anul trecut, în 23 decembrie. Avea doar trei lăbuțe, iar una dintre lăbuțele din față i-a fost făcută ferfeniță. A primit ajutor, au urmat intervenții chirurgicale și săptămâni de tratament și recuperare. Cu toate că s-a considerat că Isabela nu va mai merge niciodată, iată că micuța s-a încăpățânat și a luptat pentru șansa sa. „Eu am decis să lupt pentru Izabela. Pentru că ea nu putea alege. Dar simțea tot: durerea, frica, necunoscutul. A trecut cu bine peste prima operație. Este un suflet profund recunoscător”, mai povestește Monika Bohoni. Astăzi, se pare că Izabela a „uitat” de clipele grele și se bucură de fiecare zi, devenind o inspirație pentru cei din jur.