Copilașii de pe Pirită, sprijiniți să se înscrie la școală

În comunitatea Pirită, începutul perioadei de înscriere la școală a însemnat mai mult decât completarea unor dosare, a fost despre mobilizare, colaborare și încredere. Anul acesta, 12 copii au împlinit vârsta pentru înscrierea în clasa pregătitoare, iar alți 5 au avut nevoie de sprijin pentru reînscriere.

„În ultima săptămână din martie, colegele noastre Estera (responsabilă de programul de educație timpurie) și Andreea (asistent social) au fost alături de fiecare familie. Au explicat pas cu pas procesul de înscriere și s-au asigurat că părinții au toate informațiile necesare. Asociația noastră a transmis listele copiilor către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) Maramureș, continuând parteneriatul prin care eliminăm barierele legate de lipsa domiciliului din actele părinților. În același timp, împreună cu asistenții medicali comunitari din Direcția de Asistență Socială Baia Mare, am facilitat programările la medicii de familie pentru evaluările necesare și am sprijinit trei părinți să își reînnoiască actele de identitate. 7 copii din 12 au reușit deja să își depună dosarele complete la școlile alese de părinți”, au declarat oficialii Asociației Pirita Children.

Un lucru extrem de important însă se referă și la implicarea părinților în acest proces, care au pregătit actele în original, au mers cu micuții la medic la programările stabilite, au ajuns la timp la înscriere și și-au pregătit copiii cu grijă, cu respect pentru acest moment important.

„Toți au cerut sprijin pentru a fi însoțiți la școli – și pe bună dreptate. Din păcate, doar într-una dintre cele patru școli vizitate am întâlnit o atitudine primitoare și încurajatoare. În celelalte, reacțiile au fost reci, distante, uneori chiar discriminatorii. Fără mediere în timp real, mulți părinți ar fi renunțat. După vacanța de Paște, ceilalți 5 copii vor parcurge etapele necesare pentru înscriere, iar alți 3 vor fi sprijiniți pentru evaluarea complexă în cadrul CJRAE”, au mai declarat responsabilii asociației.