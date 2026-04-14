Peste 100 de vârstnici din Târgu Lăpuș vor beneficia de servicii sociale adaptate nevoilor lor

Printr-un proiect european de aproape 5 milioane de lei, peste 100 de seniori ai comunității lăpușene vor beneficia de servicii sociale adaptate nevoilor și vârstei lor, anunță primăria.

„Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, reușim să atragem o finanțare semnificativă pentru a dezvolta servicii esențiale dedicate persoanelor vârstnice din Târgu Lăpuș. Prin acest demers, ne propunem să sprijinim cel puțin 108 persoane vârstnice din comunitatea noastră. Ne dorim ca fiecare beneficiar să simtă că nu este singur. De aceea, finanțarea include servicii de îngrijire la domiciliu, sprijin pentru menținerea independenței, activități sociale menite să combată izolarea, precum și asistență adaptată nevoilor fiecăruia. În completare, vor fi oferite servicii medicale, de recuperare, consiliere socială și juridică, dar și lucrări de adaptare a locuințelor”, au punctat cei din primărie. Proiectul, în valoare totală de 4.974.675 lei, va fi implementat pe o perioadă de 42 de luni (2026–2029).