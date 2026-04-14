Pompierii maramureșeni, peste 150 de intervenții în minivacanța de Paște

În minivacanța prilejuită de sărbătorile pascale, peste 150 de pompieri din cadrul ISU Maramureș au fost zilnic la datorie, pentru asigurarea protecției și siguranței cetățenilor. În total, salvatorii au gestionat peste 153 de situații de urgență la nivelul județului.

Cele mai multe intervenții au fost realizate de echipajele SMURD, care au acordat ajutor medical în 112 cazuri. De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea a 25 de incendii, dintre care 11 la vegetație uscată și fond forestier, fiind afectate aproximativ 35 hectare de teren, iar 14 incendii la locuințe, coșuri de fum și deșeuri.

În aceeași perioadă, au fost gestionate și trei accidente rutiere produse în localitățile Seini, Satulung și Tăuții de Sus. Totodată, autoritățile au transmis trei mesaje RO-ALERT privind prezența unui pui de urs în zona Cavnic.

În noaptea de Înviere, pompierii au asigurat măsuri de prevenire și intervenție în apropierea lăcașurilor de cult cu afluență mare de persoane, fiind prezenți la Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Rohia și Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Înaintea sărbătorilor, inspectorii de prevenire au desfășurat controale la 30 de obiective, inclusiv unități de cazare și operatori economici din zone turistice. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 105 avertismente și 25 de amenzi, în valoare totală de 40.100 de lei, pentru nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor.