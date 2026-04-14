Propunerea Asociației Salvați Animalele • Banii pentru iluminatul ornamental, folosiți pentru câinii fără stăpân

Asociația Salvați Animalele a răspuns provocării lansate de primarul Doru Dăncuș, de a folosi suma de 300.000 lei care se cheltuia pe iluminatul ornamental, pentru un proiect dedicat comunității. Astfel, oficialii asociației spun că acești bani ar putea fi direcționați spre o campanie gratuită a patrupedelor.

„Prima propunere este direcționarea acestor fonduri către o campanie de sterilizare a câinilor fără stăpân. Sterilizarea este singura soluție reală și eficientă pe termen lung – reduce abandonul, scade riscurile pentru comunitate și înseamnă mai puțină suferință pentru toți. Asociația Salvați Animalele are experiență în peste 20 de campanii de sterilizare în ultimii 5 ani, realizate cu medici veterinari autorizați. Cu 300.000 lei pot fi sterilizați aproximativ 2000 de câini, într-un program concret, cu impact real”, au declarat reprezentanții Asociației Salvați Animalele.

O altă propunere se referă la folosirea fondurilor respective pentru a amenaja un spațiu dedicat socializării câinilor din Adăpostul Public de Câini Baia Mare – care să permită vizite organizate și să crească șansele de adopție. „Un astfel de spațiu ar însemna mai mult decât un loc de joacă. Ar însemna șansa lor de a simți, măcar pentru câteva momente, cum este să fie iubiți și liberi. În același timp, pentru comunitate, ar fi o oportunitate reală de implicare. Sunt mulți oameni care vor să ajute, dar nu știu cum. Interacțiunea constantă cu oamenii ajută direct la creșterea șanselor de adopție și la integrarea mai ușoară a câinilor în familii. Fondurile ar putea fi folosite pentru amenajarea unui spațiu împrejmuit și sigur, cu garduri, porți de acces, zone de umbră, bănci pentru vizitatori și echipamente simple de joacă pentru câini, precum și pentru asigurarea unei persoane dedicate care să coordoneze activitatea zilnică”, au mai punctat oficialii asociației.