Tanti Lenuța din Chinteni, vizită în Comuna Fărcașa

Aleșii locali din Comuna Fărcașa au avut o surpriză la final de ședință de consiliu când s-au trezit în sală cu cunoscuta Tanti Lenuța din Chinteni. Bunica a venit în vizită în comună.

„Am avut bucuria de a primi în Comuna Fărcașa o vizită cu totul specială – îndrăgita Tanti Lenuța, cunoscută și ca Bunica din Chinteni. A ajuns la noi chiar la finalul ședinței Consiliului Local, unde a avut ocazia să îi cunoască pe membrii consiliului, dar și pe angajații primăriei. Impresiile sale despre ceea ce a găsit în Fărcașa au fost pline de apreciere, lucru care ne onorează și ne motivează. Vizita a continuat la Casa de Cultură, unde elevii Școlii Fărcașa participau la o activitate din cadrul programului Școala Verde, fiind primită de către aceștia cu entuziasm, cu aplauze și urale, creând o atmosferă plină de energie și bucurie”, a spus Ioan Stegeran, primarul din Fărcașa. Directorul școlii, prof. Viorelia Vele, i-a urat bun venit bunicii și a invitat-o să le adreseze copiilor câteva gânduri. Mesajul ei, transmis către elevi, a fost despre a petrece cât mai puțin timp pe telefoane și internet și să acorde mai multă atenție școlii, lecturii și dezvoltării personale. Întâlnirea s-a transformat rapid într-un dialog deschis, elevii adresând întrebări, iar răspunsurile au venit cu sinceritate, umor și multă căldură. La final, atmosfera a fost una plină de bucurie, cu fotografii, zâmbete și o vizită la școală.