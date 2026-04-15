A înflorit nobila orhidee sălbatică! (video)

A început cel de-al doilea val de flori sălbatice în natura Maramureșului. Dacă pe alocuri mai sunt ghiocei, lușcuțe și brânduși, sus la munte, la deal au trecut și au început rarisimele lalele pestrițe, dar și orhideea sălbatică!

Nu vorbim încă de Papucul Doamnei, care e mai spre început de vară, cât de nu foarte rarele Anacamptis Morio. Cunoscută în mod popular sub numele de untul vacii, poroinic sau orhidee cu aripi verzi, dar și ca bujor de câmp, este o specie de orhidee sălbatică perenă, nativă în Europa și Orientul Mijlociu. Această plantă face parte din familia Orchidaceae și este recunoscută pentru florile sale roz-violet, care înfloresc primăvara târziu. A înflorit, e la început, dar e o încântare să dai de ele!