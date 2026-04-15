Acțiuni la frontieră în perioada Paștelui: controale și nereguli descoperite

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au desfășurat, în perioada sărbătorilor pascale, acțiuni ample în zona de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, în condițiile în care traficul la graniță a crescut semnificativ.

Misiunile au avut loc în județele Maramureș, Satu Mare și Suceava, atât la supravegherea frontierei, cât și pe principalele căi de comunicație din apropierea graniței. În județul Satu Mare, acțiunile s-au concentrat pe rutele Satu Mare –Petea și Carei–Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei.

În cadrul controalelor, desfășurate împreună cu polițiști, jandarmi, lucrători vamali și reprezentanți ai altor instituții, au fost verificate aproximativ 800 de persoane și 350 de mijloace de transport, cu ajutorul aplicației eDAC. Pentru abaterile constatate au fost aplicate opt sancțiuni, în valoare de aproximativ 3.500 de lei, iar unui minor nu i s-a permis ieșirea din țară din cauza lipsei documentelor necesare.

Totodată, polițiștii de frontieră au descoperit 1.200 kilograme de articole vestimentare second-hand, fără documente de proveniență, într-un mijloc de transport condus de un cetățean ucrainean. Produsele nu au fost admise pe teritoriul României.

Un alt caz a fost înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde o bicicletă furată din Germania, în valoare de aproximativ 4.500 de lei, a fost descoperită într-un autoturism. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru tăinuire.

De asemenea, în localitatea Petea, un cetățean din Kosovo a fost depistat conducând un autoturism cu un permis de conducere fals. Și în acest caz au fost întocmite acte penale.