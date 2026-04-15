Bani de la Consiliul Județean pentru concursul de matematică aplicată în economie „Ecomat”

Consiliul Județean Maramureș va contribui cu 20.000 de lei la organizarea Concursului Interjudețean de Matematică aplicată în Economie „Ecomat”.

Este un parteneriat încheiat între Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare. La competiție vor participa peste 100 de elevi din clasele IX-XII, de la 10 colegii economice de elită, în special din regiunea de Nord Vest, dar și din centrul țării. Concursul va avea loc în perioada 17-19 aprilie.