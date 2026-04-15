Cetățenii din Târgu Lăpuș certați cu bunul-simț, depistați și amendați

Primarul din Târgu Lăpuș a sesizat poliția, luna trecută, pentru identificarea unor cetățeni care au avut un comportament necivilizat, într-un loc de joacă de pe raza orașului. Indivizii, atât majori, cât și minori, au fost surprinși de camerele de supraveghere amplasate acolo.

Faptele surprinse pe camere s-au petrecut în zilele de 7 și 8 martie 2026. Circa o lună mai târziu, au apărut și rezultatele sesizării. Persoanele au fost identificate și sancționate: „Ca urmare a reclamației pe care am făcut-o la Poliția orașului Târgu Lăpuș în 9 martie, toți cetățenii care au încălcat legea și regulamentele spațiilor publice au fost amendați”, a spus acum Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.