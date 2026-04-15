Hramul Mănăstirii Habra, Groși Baia Mare

Marți, 14 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Habra de la Groși, Baia Mare, în fruntea unui mare sobor de preoți diaconi, a rostit cuvânt de învățătură și a distins pe Gabriela Ardusătan, fiică a satului, cu Ordinul Cultural Nicolae Steinahrdt.

„În cea de-a treia zi a Sfintelor Paști este sărbătorit hramul Mănăstirii Habra din Groșii Băii Mari, o mănăstire care are rădăcini istorice. Știm sigur că la sfârșitul secolului 16, când aici exista viața monahală, starețul mănăstirii, era mănăstire de monahi, starețul mănăstirii se numea Efrem. El a sprijinit, acest stareț, unirea lui Mihai Viteazul și a participat la sinodul convocat de Mihai Viteazu, după unirea celor trei provincii, la Suceava, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ca urmare, mănăstirea a fost distrusă de autoritățile imperiale de la Viena, după 1600 și ceva a dispărut și s-a păstrat tradiția existenței ei, atât în popor, cât și ca loc unde a fost așezată. Și iată că dreptatea lui Dumnezeu a făcut ca după 1990, Părintele Ioan Coltan, care a păstorit localitatea Groși, împreună cu credincioșii, să propună și să ceară binecuvântare Înaltpreasfințitului Părinte Episcop Justinian pentru reînvierea acestei mănăstiri. Piatra de temelie pentru noua biserică în stil muntenesc, în stil brâncovenesc, în stil neoromânesc, a fost pusă de către noi, în 1997, iar în 1997 a venit un grup de măicuțe de la mănăstirea Timișeni din Banat, care au fost împreună cu Maica Justiniana și cu Maica Serafima și au preluat construcția mănăstirii, ceea ce s-a realizat, iată, de 30 de ani de la reînvierea acestei mănăstiri, Înaltpreasfințitul Justinian, în mod inspirat, i-a dăruit hramul Învierea Domnului, simbolizând reînvierea acestei vetre monahale. Ceea ce s-a realizat este impresionant. Sigur că nu putem să facem hramul de învierea Domnului, că avem programate participări în eparhie, atât la catedrală, cât și la Satu Mare, și atunci s-a fixat cea de a treia zi să fie sărbătoare acestei sfinte mănăstiri. Vor fi 30 de ani la anul de când au venit măicuțele, biserica este pictată și înzestrată, pregătită pentru slujba de sfințire. Mai sunt câteva lucruri de făcut și, probabil, că va veni momentul solemn al sfințirii bisericii și al sfințirii așezământului întreg, până la urmă, pentru că este un ansamblu minunat, o casă monahală brâncovenească, un turn unic, o clopotniță. S-a consolidat locul pe care este așezată mănăstirea, pentru că este într-o zonă un pic expusă al alunecărilor. Se poate vedea din zidurile puternice de sprijini, care s-au înălțat și care au consolidat incinta mănăstirii. Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim pentru că de fiecare dată preoții din împrejurimi vin împreună cu credincioșii și, în final, este o sărbătoare frumoasă și binecuvântată în atmosfera și în lumina Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a slujit un mare sobor de preoți, sosiți aici, cu credincioșii din toate parohiile din jur: Arhim. Casian Filip – vicar administrativ, Pr. Adrian Mihali – consilier administrativ, Pr. Ionuț Todorca – protopopul Băii Mari, Protos. Teofan Petruț de la Mănăstirea Rohița, Boiereni, Pr. Adrian Morar – Parohia Recea, Pr. Dumitru Botiș – Parohia ,,Sfântul Vasile cel Mare” Baia Mare, Pr. Vasile Tarța – Parohia Rus, Pr. Călin Vlad – Parohia Ieudișor, Pr. Bogdan Ciocotișan – Parohia Dumbrăvița, președintele ATOP Baia Mare, Pr. Olimpiu Țura – Parohia Ocoliș, Pr. Cătălin David – Parohia Satu Nou de Sus, Pr. Bogdan Miclăuș – Parohia Băița Băii, Pr. Mircea Conț – Parohia Culcea, Pr. Ovidiu Spătar – Parohia Groși, Pr. Viorel Spătar, din Negrești Oaș, Pr. Sabin Bogluț – Parohia Unguraș, Pr. Valeriu Latiș – Parohia Cărbunari, Pr. Ioan Ilieș – slujitor Mănăstirea Habra, Pr. Dacian Chira – Negrești Oaș, Pr. Mihai Pricop-Sălăjan – Parohia Satu Nou de Jos, și Pr. Daniel Andreica – Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Baia Mare, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, iar la priceasnă a cântat Gabriel Ardusătan, solistă la Ansamblul Național Profesionist Transilvania din Baia Mare, fiică a satului.

Cuvântul de învățătură

Un vast cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la momentul chinonicului, în care a explicat credincioșilor prezenți taina Învierii Mântuitorului, frământările din lume israeliană în acea perioadă, minunile întâmplate, inclusiv cea de pe drumul Damascului și multe altele.

O referire specială a făcut Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în favoarea lui Mihai Viteazul, care, pentru prima unificare din istoria românilor sub directa sa comandă și pentru atitudinea sa de mare creștin, avea permanent în posesia sa, în lupte și în afara lor, icoana Maicii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, iar mama sa a devenit călugăriță purtând numele de călugărie Teofana, fiind înmormântată în biserica Mănăstirii Cozia.

Distincții

La sfârșitul Sfintei Liturghii, solista de muzică populară Gabriela Ardusătan, fiică a satului Groși Baia Mare a fost distinsă de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul omagial „Pr. Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană „Maica Domnului” Dulcea sărutare și un coș cu flori.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”