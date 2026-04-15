Idee inedită, transformată în afacere, la Șomcuta Mare

Un nou brand a fost lansat recent pe piață. Este vorba de Gold Street, un concept lansat de un antreprenor din Maramureș, care a beneficiat de finanțare din partea Uniunii Europene prin proiectul „Sprijin și inovare în întreprinderi sociale”, derulat de Asociația ASSOC.

Proiectul are drept scop stimularea economiei sociale. Deocamdată, afacerea micului antreprenor este doar la nivel local, în Șomcuta Mare, însă are potențial de dezvoltare și-n restul județului.

”Întreprinderea socială Gold Horizont s-a înființat la Șomcuta Mare, iar într-o primă etapă este vizată piața locală, unde au fost amplasate mai multe tonomate pentru mâncare. Cu banii obținuți prin proiect, antreprenorul a achiziționat automate profesionale prin care distribuie shaorma și sendvișuri proaspete, dar și alte gustări care să rezolve rapid și eficient foamea”, au explicat reprezentanții Asociației ASSOC.

Proiectul „Sprijin și inovare în întreprinderi sociale” prin care s-a înființat firma este coordonat de Asociația ASSOC și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.