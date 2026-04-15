Maramureș Business Park, în Alianța Regională Smart Park Nord-Vest

ADR Nord-Vest anunță că s-a lansat o alianță din care fac parte 35 de parcuri industriale din țară, o premieră în România. Printre acestea se numără și cele din Maramureș.

„Am lansat Alianța Regională Smart Park Nord-Vest, prima inițiativă de acest tip din România care conectează 35 de parcuri industriale, logistice, de specializare inteligentă și științifice într-o platformă comună de colaborare”, au spus cei de la ADR Nord-Vest. Este o rețea construită de administratori și fondatori de parcuri care au ales să lucreze împreună, nu separat. Să transforme ideile individuale într-o viziune regională. Să pună la comun soluții, direcții și planuri, pentru o regiune mai conectată, mai atractivă pentru investitori și mai competitivă pentru companii. Alianța va susține promovarea coordonată a regiunii, accesul comun la finanțare, dezvoltarea de proiecte-pilot și colaborarea directă între administrație, companii și universități. „Alianța Smart Park Nord-Vest rămâne o invitație deschisă. Astăzi am semnat. De mâine, colaborăm”, au completat cei de la ADR. Din alianță face parte și Maramureș Business Park.