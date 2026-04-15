ADR Nord-Vest anunță că s-a lansat o alianță din care fac parte 35 de parcuri industriale din țară, o premieră în România. Printre acestea se numără și cele din Maramureș.
„Am lansat Alianța Regională Smart Park Nord-Vest, prima inițiativă de acest tip din România care conectează 35 de parcuri industriale, logistice, de specializare inteligentă și științifice într-o platformă comună de colaborare”, au spus cei de la ADR Nord-Vest. Este o rețea construită de administratori și fondatori de parcuri care au ales să lucreze împreună, nu separat. Să transforme ideile individuale într-o viziune regională. Să pună la comun soluții, direcții și planuri, pentru o regiune mai conectată, mai atractivă pentru investitori și mai competitivă pentru companii. Alianța va susține promovarea coordonată a regiunii, accesul comun la finanțare, dezvoltarea de proiecte-pilot și colaborarea directă între administrație, companii și universități. „Alianța Smart Park Nord-Vest rămâne o invitație deschisă. Astăzi am semnat. De mâine, colaborăm”, au completat cei de la ADR. Din alianță face parte și Maramureș Business Park.
Maramureș Business Park, în Alianța Regională Smart Park Nord-Vest
