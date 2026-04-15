Pachete alimentare pentru seniorii băimăreni

Asociația Caspev a sprijinit 100 de seniori cu venituri mici din municipiul Baia Mare, care au beneficiat de pachete cu alimente de bază și produse igienico-sanitare esențiale.

”Pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie, pachetele au fost distribuite atât la sediul asociației, pentru cei care s-au putut deplasa, cât și direct la domiciliul seniorilor care nu au putut ieși din casă, cu ajutorul voluntarilor”, au declarat reprezentanții Asociației Caspev. Aceste ajutoare au fost oferite de către Asociaţia Caspev și Fundaţia Regală Margareta a României, prin Fondul pentru Vârstnici.