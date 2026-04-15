Trei ucraineni depistați la frontieră cu peste 35.000 de euro nedeclarați

Trei cetățeni ucraineni au fost depistați de polițiștii de frontieră în zona localității Bistra, în timp ce se deplasau dinspre linia de frontieră către interiorul țării.

Incidentul s-a produs la data de 14 aprilie, în urma supravegherii zonei de către polițiștii Sectorului Valea Vișeului. Persoanele, cu vârste între 26 și 51 de ani, au fost interceptate la aproximativ trei kilometri de frontieră și au declarat că au intrat în România solicitând protecție temporară, invocând situația din zona de conflict.

În timpul verificărilor, asupra unui bărbat de 51 de ani a fost găsită suma de 35.050 de euro, pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

În cauză au fost întocmite acte de urmărire penală pentru trecere ilegală a frontierei de stat, iar pentru bărbatul de 51 de ani și pentru contrabandă. Întreaga sumă de bani a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Ulterior, cei trei cetățeni ucraineni au fost predați Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Maramureș.