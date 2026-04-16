Aparatură pentru tratarea rapidă a pacienților cu accident vascular cerebral

Un nou proiect de investiții esențial pentru Spitalul Județean de Urgență Baia Mare a fost aprobat, prin care unitatea medicală va fi dotată cu echipamente care tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Sănătate, prin platforma MySMIS 2021

„Această investiție răspunde unei nevoi reale și urgente: tratarea rapidă și eficientă a pacienților cu accident vascular cerebral, unde fiecare minut poate face diferența între viață, recuperare sau dizabilitate. Prin finanțarea obținută, spitalul va fi dotat cu o gamă extinsă de echipamente medicale moderne, începând cu cele esențiale pentru diagnostic și intervenție rapidă: ecodoppler transcranian, angiograf biplan, computer tomograf, electroencefalograf.

Aceste echipamente de bază vor fi însoțite de alte dotări complementare, esențiale pentru asigurarea unui act medical complet, integrat și eficient. Dincolo de cifre și echipamente, acest proiect înseamnă mai multă speranță pentru pacienți, mai mult sprijin pentru medici și mai multă siguranță pentru întreaga comunitate”, au declarat reprezentanții spitalului.

Valoarea totală a investiției este de 22,5 milioane de lei, o sumă care reflectă amploarea și importanța acestui demers, fiind direcționată către tehnologii care vor salva vieți și vor crește calitatea actului medical.