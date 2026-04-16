CSM Știința Baia Mare scoate la licitație un tricou de campion pentru a susține clubul

CSM Știința Baia Mare, campioana României la rugby, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și face apel la sprijinul suporterilor. Oficialii clubului au anunțat organizarea unei licitații speciale, prin care este scos la vânzare un tricou cu valoare simbolică.

Este vorba despre tricoul purtat de Paul Popoaia în finala câștigată în 2022 împotriva echipei CSA Steaua București, scor 22-15. În acel meci, jucătorul a avut o contribuție importantă, reușind să aducă 9 puncte pentru echipa băimăreană.

„Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar orice sprijin contează enorm pentru clubul nostru”, au transmis reprezentanții CSM Știința. Tricoul are o valoare specială, fiind parte din sezonul în care echipa a câștigat al patrulea titlu consecutiv, o performanță unică în rugbyul românesc modern.

Licitația pornește de la suma de 200 de lei, iar ofertele pot fi făcute online. Câștigătorul va fi desemnat azi, 16 aprilie, la ora 20.00, fiind persoana care a oferit cea mai mare sumă până la acel moment. Tricoul va fi înmânat sâmbătă, după meciul de pe teren propriu.

În același timp, clubul îi invită pe suporteri să contribuie și prin donații, care pot fi făcute la stadion, înaintea partidei, în pauză sau la final.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 13.00, CSM Știința Baia Mare va disputa primul meci pe teren propriu din acest an, împotriva formației Steaua București, într-un derby de tradiție al rugbyului românesc.