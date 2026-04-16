Maramureșul mai are un secretar de stat numit la Ministerul Economiei

Un alt secretar de stat din Maramureș a fost numit la Ministerul Economiei. Este vorba despre Adrian Dan Pop, liderul USR Baia Mare. Colegul său de partid a anunțat vestea.

”Sunt convins că este omul potrivit pentru această funcție, iar numirea sa reprezintă un mare câștig atât pentru Maramureș, cât și pentru echipa guvernamentală. Adrian este un om competent, dedicat, corect și cu o foarte mare capacitate de muncă. Are o pregătire profesională solidă și o experiență vastă în management, antreprenoriat și vânzări, dar și în administrația publică și sectorul neguvernamental”, a spus Brian Cristian, deputat de Maramureș. Adrian Dan Pop a primit în iunie 2025 un mandat de doi ani pentru func­ția de președinte USR Baia Mare.