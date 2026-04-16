Percheziții la Câmpulung la Tisa într-un dosar de furt din infrastructura feroviară

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au efectuat, miercuri, 15 aprilie, trei percheziții domiciliare în localitatea Câmpulung la Tisa, într-un dosar penal de furt calificat.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației și al specialiștilor criminaliști, în vederea strângerii de probe.

Potrivit IPJ Maramureș, pe parcursul a aproximativ un an, persoane necunoscute ar fi sustras din infrastructura feroviară 71 de panouri de gard și 47 de stâlpi metalici, de pe raza localității Câmpulung la Tisa.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, cu vârste între 17 și 58 de ani.

La percheziții au fost găsite și ridicate 54 de panouri de gard, patru stâlpi metalici, trei clești care ar fi fost folosiți la furturi, dar și suma de 1.850 de euro. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului.

De asemenea, două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea completă a prejudiciului.