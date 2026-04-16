Restricții pe Câmpul Tineretului cu ocazia evenimentului „Retro Parada Primăverii 2026”

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, sâmbătă, 18 aprilie 2026, între orele 10:00 şi 16:00, va avea loc evenimentul „Retro Parada Primăverii 2026”. Se vor expune vehicule istorice (circa 80 autovehicule) în parcarea de pe Câmpul Tineretului, de lângă stadionul „Viorel Mateianu”.

Eliberarea parcării se va face începând cu ora 18:00 a zilei de 17 aprilie 2026. Solicitarea a fost făcută de către Retromobil Club Romania – Filiala Maramureș.