Sediu nou pentru Salvamont Maramureș în Vișeu

Salvamont Maramureș are un sediu nou, la Vișeu de Sus, dotat cu toate cele necesare. Locația este modernă și investiția a fost posibilă cu sprijinul oferit de Consiliul Local Vișeu de Sus.

”Noua locație aduce beneficii imediate: permite o regrupare rapidă a echipei și scurtarea timpilor de plecare în misiune și oferă condiții excelente pentru depozitarea și întreținerea echipamentelor tehnice de ultimă generație. O bază de operațiuni modernă înseamnă o capacitate de intervenție mai ridicată în zona Văii Vaserului și a Munților Maramureșului”, a punctat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.