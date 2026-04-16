Sistem computerizat de testare și recuperare cognitivă, în Sighet

Vești bune pentru pacienții din Sighetu Marmației. Spitalul din oraș a fost dotat cu un sistem computerizat de testare și recuperare cognitivă, în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației”, finanțat prin Programul Sănătate, cu o valoare totală de 14.933.700 lei și implementat în perioada 13.05.2025 – 12.12.2026.

„Acest sistem modern (RehaCom) este utilizat pentru evaluarea și recuperarea func­țiilor cognitive, oferind sprijin valoros atât pacienților, cât și echipei medicale, printr-o abordare personalizată și asistată digital. RehaCom poate fi utilizat pentru: evaluarea atenției și concentrării; antrenarea memoriei și a capacității de orientare; stimularea funcțiilor cognitive afectate; monitorizarea evoluției pacientului în timp; susținerea procesului de recuperare cognitivă. Acest echipament poate fi utilizat în sprijinul pacienților cu tulburări neurocognitive ușoare și majore; cu demențe precum: boala Alzheimer, demența vasculară, demența frontotemporală, afectarea cognitivă asociată bolii Parkinson, afectarea cognitivă asociată bolii Huntington; sau în cazul pacienților cu necesități de recuperare cognitivă după accident vascular cerebral (AVC). Fiecare echipament nou din dotarea ambulatoriului înseamnă mai multe șanse pentru diagnostic, monitorizare și recuperare, prin servicii medicale moderne și accesibile, chiar aici, în Sighetu Marmației”, au declarat oficialii Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

Concret, pentru pacienți, această dotare înseamnă acces la metode moderne de evaluare și recuperare cognitivă, dar și un sprijin suplimentar în menținerea și antrenarea func­țiilor cognitive. În plus, cu ajutorul noilor echipamente sunt posibile intervenții adaptate nevoilor individuale, iar bolnavii sunt scutiți de drumuri spre alte unități medicale.