Speed Marathon în Maramureș: controale pentru șoferii care depășesc viteza

Acțiunea „Speed Marathon” s-a derulat miercuri, 15 aprilie și a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse din cauza vitezei excesive.

Pe parcursul întregii zile, polițiștii maramureșeni au fost prezenți pe principalele drumuri din județ, unde au folosit aparatele radar pentru a-i depista pe șoferii care nu respectă limitele legale de viteză.

Acțiunea a urmărit responsabilizarea participanților la trafic și reducerea riscului de accidente.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte viteza legală, să o adapteze la condițiile de drum, să circule cu prudență în zonele aglomerate și în apropierea trecerilor de pietoni și să evite orice activitate care le poate distrage atenția.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.