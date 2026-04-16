Un centru de zi, de tip comunitate terapeutică, va fi înființat în Tăuții-Măgherăuș

ASSOC lansează, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș (DGASPC), un nou model de intervenție dedicat copiilor. Centrul va funcționa în Tăuții-Măgherăuș și va avea o capacitate de aproximativ 60 de beneficiari anual, oferind servicii specializate.

”Este un proiect care vizează înființarea și funcționarea unui centru de zi, de tip comunitate terapeutică pentru copii cu tulburări comportamentale, construit pe un model integrat de intervenție, care combină infrastructura modernă cu servicii specializate și suport continuu pentru copii și familiile acestora. Acesta va funcționa în orașul Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș. COCON by ASSOC răspunde unei nevoi reale în societatea actuală, urmând să ofere sprijin timpuriu, structurat și empatic pentru copii aflați în dificultate, printr-un model care îmbină intervenția terapeutică cu construirea unui spațiu sigur, de încredere și apartenență”, au explicat reprezentanții ASSOC.

Fiecare copil inclus în grupul țintă va beneficia de un plan personalizat de intervenție și de sprijin specializat pentru o perioadă de minimum 12 luni, cu implicarea activă a familiei.

“Prin acest proiect, copiii vor beneficia de intervenții terapeutice, psihosociale, educaționale și de consiliere parentală, adaptate nevoilor fiecărui copil și ale familiei sale, cu scopul de a sprijini echilibrul emoțional și social, de a îmbunătăți relația copil-familie și de a crește șansele de reintegrare școlară și comunitară”, a declarat managerul de proiect, Bianca Pricop Sălăgean, vicepreședinte al Asociației ASSOC.

Proiectul se adresează copiilor și adolescenților care manifestă, pe o perioadă mai mare de 6 luni, comportamente ostile, agresive sau disruptive, precum agresivitate față de sine, față de alte persoane ori animale, distrugerea sau avarierea proprietății, minciuna sau furtul, absenteismul și dificultățile de adaptare școlară, consumul precoce de alcool, tutun sau alte substanțe, crize frecvente de furie și atitudine ostilă față de autoritate.

”Într-o primă etapă, beneficiarii proiectului vor fi minimum 60 de copii cu tulburări comportamentale din județul Maramureș, cu vârsta sub 18 ani, dintre care cel puțin 6 copii de etnie romă”, au mai punctat oficialii asociației.

În perioada martie 2026 – iunie 2027, va avea loc reabilitarea și modernizarea clădirii destinate centrului de zi, pentru asigurarea infrastructurii necesare înființării serviciului specializat. Intervalul de implementare al proiectului este 1 martie 2026-31 decembrie 2028. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 4,2 milioane lei, din care fondurile europene nerambursabile sunt de 3,5 milioane lei, iar 629.000 lei provin din bugetul național.