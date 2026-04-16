Un renumit punct de atracție din Bocicoiu Mare, redat circuitului turistic

Primăria Bocicoiu Mare a reabilitat o zonă turistică pitorească și acum a redat-o celor dornici să petreacă clipe de relaxare într-o oază de liniște. Este vorba despre un renumit lac.

„Lacul Teplița vă așteaptă să-i admirați noua haină de primăvară, cu sălciile înverzite, cu celebrele lebede albe și cu rățuștele care poposesc aici în fiecare an.

Și dacă tot v-am trezit interesul pentru mișcare, vă invităm la o partidă de fotbal pe terenul sintetic din satul Crăciunești. Ne străduim să menținem aceste spații în condiții cât mai bune de curățenie, dar trebuie să ne ajutați și dumneavoastră, cetățenii, să menținem curățenia în aceste locații”, au spus autoritățile comunei.